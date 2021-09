Así quedaron los lujosos atuendos de Thalía tras las inundaciones por el huracán Ida

El hogar de Thalía estuvo entre los miles de afectados por las fuertes lluvias que se registraron en Nueva York, Estados Unidos, por el paso del huracán Ida.

Decenas de zapatos Versace, Prada, Christian Louboutin y de otras marcas estaban sumergidos en el agua, además de carteras y maletas Louis Vuitton que fueron sacadas del área.

Brillantes atuendos, maquillajes e incluso sus discos se llenaron de agua en una de sus casas.

Ante todo esto, la cantante envió un mensaje de que las cosas materiales se recuperan: “En situaciones como éstas nos queda claro que la riqueza que importa, no es la de este mundo. La única riqueza que tenemos que procurar es la espiritual y la que construimos día a día con las acciones, con nuestro amor y nuestra fe. Las cosas materiales van y vienen”, escribió.

La ciudad de Nueva York, específicamente la Gran Manzana, así como otras ciudades de Estados Unidos se vieron gravemente afectadas durante la noche del jueves.

Según el Servicio Meteorológico Nacional del Tiempo: “Central Park, NY vivió 3.15 pulgadas de lluvia en una hora, de 8:51 p.m. a 9:51 p.m.” Por tal razón muchos edificios se vieron inundados.

La intérprete de “Amor a la mexicana”, mostró su angustia al ver que su estudio de grabación, entre otras cosas, enchufes, cables eléctricos, se estaba llenando de agua.

“¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, gritó al ver los cables conectados y el agua subiendo sobre ellos.

“Esto está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo”, expresó mientras soltaba también unas risas. “Mejor me río por no llorar, cariños”, dijo.