Así suena “Bebé”, la primera bachata de Camilo y El Alfa

El popular exponente urbano dominicano, el Alfa y el cantante colombiano Camilo estrenaron este miércoles su primera bachata titulada “Bebé”, con una interesante videoclip grabado en Samaná.

La canción cuenta una historia de amor y muestra a diversas parejas bailando el “Género del amargue” sin dejar de lado las hermosas locaciones de la ciudad costera donde Ricardo Montaner tiene una residencia.

El trabajo visual fue dirigido por la cantante y actriz Evaluna, la esposa de Camilo y Saumeth.

“Mi canción favorita , con Camilo. Esta canción cambiará mi carrera. En mi bio están todas las informaciones. Estoy emocionado”, puso el intérprete de dembow en sus redes sociales.

Por su lado, Camilo escribió en su cuenta de Instagram el mensaje: “Este miércoles 25 de Noviembre sale “BEBÉ”con El Alfa el jefe. Están listos para bailar pegaito. Si quieren escucharla antes que todo el mundo y ver un pedacito del video, vayan al link en mi bio. La tribu”, comunicó en sus redes.

Según anticiparon, el nuevo corte de la disquera Sony Music lleva la impronta de la bachata mezclada con notas poperas y muy actuales.

En una entrevista reciente con Diario Libre, Camilo habló del junte con El Alfa: “Nos conocimos por ahí en alguna premiación. Yo siempre he mostrado una curiosidad por su identidad. Me parece un ser humano único y celebro identidad, la honestidad por encima de cualquier cosa. Celebro la honestidad de lo que hace, sin preguntarle a nadie, sin pedir permiso. El sigue su corazón y escribe las canciones que su corazón le dicta, para mí eso me parece digno de aprender de el. Se lo he dicho desde que lo conocí. Esta es una canción (Bebé) que es un primer paso para ambos juntos. Es un homenaje al sonido de dominicana que es un segundo hogar para mí, porque es el hogar de mis papás que viven ahí y cada vez lo visito me enamoro más con un país que e llega al corazón desde el primer día que aterrizas. Siento que voy a tener la oportunidad de entrar a la casa de muchas familias con esta canción”.