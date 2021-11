Así suena "La fama", la bachata en español de Rosalía y The Weeknd

La cantante española Rosalía estrenó la bachata "La Fama" junto al cantante The Weeknd este jueves 11 de noviembre.

En el videoclip en el que cantan en español se desarrolla dentro de un club nocturno al estilo cabaret. Allí aparece la intérprete de "Con altura" vestida con un sensual traje de flecos de color perla.

Entre el público, The Weeknd observa atentamente su actuación y le da la réplica vocal a Rosalía cantando en español: "Es mala amante la fama, no va a quererte de verdad".

La novedad, además de apostar a la bachata, es que Abel Makkonen Tesfaye, el nombre de pila del cantautor y productor, canta en español.

Refiere el medio Los40.com, Rosalía ha apostado por una bachata reinventada donde homenajea aquel sonido que enamoró a toda una generación a principios de los 2000’s con las bachatas de Aventura y Romeo Santos.

El “Rey de la bachata”, Romeo Santos, ya dio su aprobación al tema. En sus historias de Instagram escribió: “Repito! Se acerca la temporada del amargue. This is huge (esto es enorme) @rosalia.vt ft @theweeknd La Fama”.

La cantante hace un guiño a la canción "Obsesión" en la letra: “No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo no he aprendido la manera”.

El canadiense y la española ya coincidieron en el rémix de Blinding Lights a finales de 2020, aunque no logró el éxito esperado.

De igual manera, el intérprete de "Save your tears" grabó otro tema en español hace un corto tiempo. Se trata del remix de "Hawái" junto a Maluma a mediados de 2020.

Danny Trejo, el actor de Machete, aparece en "La Fama", así como la estrella del cine de Robert Rodríguez.

Trejo ess el presentador que da paso a Rosalía en la actuación.

Previo a anunciar este dueto, Rosalía colgó en sus redes sociales un playlist (lista de canciones) en Spotify de sus bachatas favoritas. Quedó claro que la artista ha hecho una exploración minuciosa por el ritmo, pues escucha a bachateros clásicos como Luis Segura, Aridia Ventura, Mélida Rodríguez, siguiendo por Ramón Torres, Teodoro Reyes, Joe Veras, Anthony Santos, Aventura, Romeo Santos en solitario, para un total de 45 temas.