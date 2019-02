$!Así van los preparativos de los conciertos organizados en frontera de Venezuela

Branson dijo el lunes a The Associated Press que el concierto que él está organizando salvará vidas al recaudar dinero para “asistencia médica que tanto se necesita” y de otro tipo para Venezuela. Minutos después, el gobierno de Maduro anunció su concierto “masivo” para el viernes y el sábado en el lado venezolano.

Concierto para Venezuela

“Tristemente, Venezuela no se ha convertido en la utopía que el gobierno actual de Venezuela o el anterior esperaban, y eso ha resultado en que muchas personas literalmente se están muriendo por falta de atención médica”, comentó Branson en una entrevista telefónica desde Necker, su isla privada en las Islas Vírgenes Británicas. “Creo que llamará la atención hacia el problema a nivel mundial”.

La batalla de las bandas

Branson dijo que espera la asistencia de unas 300.000 personas al concierto del viernes, que será gratuito a fin de que los venezolanos pobres puedan presenciarlo. La cartelera incluye a la banda mexicana Maná, al cantautor español Alejandro Sanz y al artista dominicano Juan Luis Guerra. Los organizadores confirmaron el martes que, a pesar de los reportes, Manu Chao no estará presente, y Branson dijo que Peter Gabriel no podría asistir.

“Manos fuera de Venezuela”

El gobierno de Maduro efectuará su concierto “Manos fuera de Venezuela” el viernes y el sábado en su lado de la frontera con Colombia. Aunque no ha presentado al elenco, el mandatario anunció la importación de 300 toneladas de asistencia de Rusia y prometió enviar 20.000 cajas de alimentos subsidiados por Caracas a los pobres de Cúcuta, donde hay toneladas de asistencia estadounidense para los venezolanos.

El concierto que se prolongará al sábado coincide con la fecha que Guaidó convocó para que decenas de miles de venezolanos transporten en “caravanas” la asistencia desde Colombia a Venezuela.

Guaidó, que consideró “cínicos” los planes del gobierno, dijo que el concierto no cambiará los planes de la oposición de llevar la asistencia. “Si la ayuda no entra el 23, entrará el 24, o si no, el 25” de febrero, apuntó.