$!Audio | Así suena “Hasta aquí”, la canción con la que Myriam Hernández busca empoderar a las mujeres

Y no fue hasta en el año 2018 que a través de Instagram recibió un mensaje de Jacobo Calderón, productor de destacada trayectoria en el pop español por su trabajo junto a artistas como David Bisbal, Raphael y Abraham Mateo, y principal discípulo de una de las firmas más importantes de la canción romántica hispana, su padre Juan Carlos Calderón con quien Myriam Hernández en 1992 grabó su tercer álbum que destacó en el ranking Billboard éxitos como “Un hombre secreto” y “Se me fue”.

El disco fue grabado y producido en Miami por Jacobo Calderón junto al ingeniero en sonido Boris Milán durante la cuarentena del último año, con Myriam Hernández viajando desde Santiago de Chile y Calderón desde Madrid a Estados Unidos. Un trabajo de 11 canciones con el sello de la baladista que incorpora nuevos ritmos y vertientes a su música aunque manteniendo la voz como principal instrumento, su sello inconfundible en la balada latina.

“Una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro” explica Myriam sobre la canción. “Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre, en algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo, sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista” afirma la artista.

Este viernes 23 de julio (desde las 00:00 hrs) se lanzará el primer single ‘Hasta aquí’ elegido carta de presentación del disco, con estreno programado en las diferentes plataformas de música (Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Youtube Music) y el videoclip tendrá un estreno en directo a través de Youtube con la presencia de Myriam y algunos invitados (7.15 PM hora Chile en su canal oficial youtube.com/myriamhernandezmusica). El primer lanzamiento oficial de cantante en diez años desde ‘Seducción’ trabajo que debutó en el Top #11 del Latin Pop Albums del ranking Billboard y fue nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum Vocal Pop Femenino.

Además la cantante ya confirmó las primeras fechas de su tour ‘Sinergia’ por 10 localidades de Estados Unidos durante octubre (Connecticut, New Jersey, Westbury, Nueva York, Massachusetts, Pensilvania, Washington DC, Orlando, Miami y Tampa) continuando en Puerto Rico y República Dominicana, en lo que será su retorno a los conciertos presenciales. La primera artista con residencia en Chile que ha anunciado un tour internacional después de lo que ha sido la cuarentena a causa de la pandemia.