AUDIO: Héctor Acosta estrena el merengue “La Fiesta del Amor”

SANTO DOMINGO. El popular artista Héctor Acosta estrenó este martes “La Fiesta del Amor”, un merengue que forma parte de su producción discográfica “Amorcito Enfermito”, de la autoría de Martín de León.

Al ser contactado por reporteros de DL, Acosta manifestó que esa composición sale al mercado mientras alista el lanzamiento de una nueva canción en la que fusionarán la bachata con la música urbana. “Es un merengue que me pidieron mis seguidores. Estamos complaciendo a mi gente que ya me había solicitado una propuesta merenguera”, dijo Acosta

Consciente de los cambios en la música y sin temor a salir de la bachata, el merengue o la balada, Héctor Acosta indicó que apelará a la música urbana como lo hizo en una oportunidad cuando grabó junto a Don Omar, Tito El Bambino, entre otros.

“El próximo tema es una fusión de reguetón y bachata, la cual ha sido grabada junto a un talento joven boricua, cuyo nombre revelaremos más adelante. Es una canción que quedó muy bien y la vamos a estrena a final de mayo”, manifestó.

Acosta no tiene temor a perder público por el tipo de fusión que traerá. “Creo que hay que hacer fusiones. Uno no puede quedarse atrás, logramos un buen trabajo y a la gente le gusta eso. Siempre y cuando sea algo que no pierda la calidad”, puntualizó.