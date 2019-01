Ausencias en las nominaciones para el Premio Soberano

Más que nunca el “pataleo” por las nominaciones en los Premios Soberano se ha dejado sentir en las redes sociales. En esta oportunidad, son los seguidores de algunas figuras los más indignados por no ver reflejados en las nominaciones a sus favoritos.

Una de las categorías que más comentarios a favor o en contra ha recibido es la de “Comediante del año”, pues algunas figuras que cuentan con gran popularidad no fueron escogidas por los acroartistas. Este es el caso de Anderson Humor y El Nagüero, quienes reaccionaron de forma positiva a pesar de que este año les volvieron a dar ‘bola negra’.

Para Elvis Manuel de Jesús, conocido por todos como El Nagüero, lo que queda es seguir trabajando. “No conozco el método de evaluación para poder entrar en las categorías de revelación del año o humorista del año, quizás yo entienda que sí aplico, pero algún requisito estatutario me lo impida, pero estoy feliz por Manolo, que es mi mentor, y también por Juan Carlos que es mi hermano. Ni hablar de Raymond Pozo de quien he recibido grandes y sabios consejos, y Miguel quien tiene mi cariño y respeto. Muchos hablan de la opción de un quinto candidato y que el formato lo permitiría, pero igual han dejado a Fausto y a otros que igual lo merecen”, expresó el comediante que ya se prepara para su show de stand up comedy, “Matrimonio, rescatemos lo perdido”, el primero de marzo en el Comedy Club.

Más conservador fue Anderson Humor al ser cuestionado por este diario sobre la ola de comentarios de fanáticos que reclaman su nominación. “Entiendo que los nominados son figuras que lo merecen. Las nominaciones son como un carro con límite de asientos. Muchos pueden estar, muchos tienen el talento y la capacidad para ser nominados, pero hay que entender que si nominan a todos los que el público quisiera, fueran cientos y cientos”, dijo el humorista que ha utilizado las redes sociales como su trampolín hacia la fama.

En la categoría cantante solista, Techy Fatule no alcanzó una nominación. “A mis fans lo que les puedo decir es que yo sigo trabajando... yo no me esperaba menos... y todo lo que yo hice el año pasado es lo que a mí me llena el corazón”, dijo la cantante.