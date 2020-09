$!Bachatas en lista de Billboard de las 50 mejores canciones latinas

Títulos de Juan Luis Guerra y el Grupo Aventura figuran en la lista de “Las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos” que publicó la revista estadounidense Billboard este martes, a propósito de la celebración en Estados Unidos de la Herencia Hispana.

“Burbujas de amor” de Juan Luis Guerra ocupa la posición número 8 con su emblemática bachata, uno de los títulos que lo catapultó a la fama en la década del 1990.

En el puesto número 40 lo aseguró Romeo Santos con el Grupo Aventura con la grabación 40. “Obsesion” que presentó la popular banda bachatera en 2002.

La canción llevó a lugares inimaginados a Romeo Santos y a sus compañeros.

La lista combina algunos de los éxitos recientes del género urbano, canciones de pop de las últimas tres décadas y temas del cancionero tradicional latinoamericano, como la cubana “Guantanamera” y la mexicana “La Bamba”.

‘El viaje de Billboard para escoger las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos nos llevó por el tiempo y el espacio, desde Argentina hasta España y desde los 1920 hasta los 2018’, indicó la publicación.

“Queríamos representar todo el espectro de la música latina, desde las baladas mexicanas hasta el son cubano, la salsa colombiana y la bachata de hoy en día”, añadió.

La lista divulgada en el sitio web, la conforman, “A Dios le Pido” de Juanes, “A puro de dolor” de Son by Four, “Ahora quien” de Marc Anthony, “Amigo” de Roberto Carlos, “Amor prohibido” de Selena. De igual modo está “Cali pachanguero” del Grupo Niche, “Corazón partío” de Alejandro Sanz, “Despacito”, Luis Sonsi, Erica Ender y Daddy Yankee, “El día que me quieras”, de Carlos Gardel, “El gran varón” de Willie Colón, “La nave del olvido” de José José, “La Tierra del Olvido” de Carlos Vives, “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat.

“Malamente” de Rosalía, “Mi gente” de J Balvin, “Danza Kuduro” de Don Omar, “Matador” de los Fabulosos Cadillacs y “Farsante” de Ozuna ganaron, por su parte, un lugar en este conteo.

Como exponentes de la música mexicana, “Querida” de Juan Gabriel fue uno de los tema incluidos, además de “El rey” de José Alberto Jiménez.

El bolero también está presente con “Somos novios” de Armando Manzanero y “Bésame mucho”, un tema interpretado por un sinnúmero de artistas.

En el género de rock/pop hay varias como “Whenever Wherever” de Shakira, “Todos me miran” de Gloria Trevi, “De música ligera” de Soda Stereo o “Mariposa traicionera” de Maná.