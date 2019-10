$!Bacilos continúa apostando al romance y la alegría en nueva etapa

“Cuando nos separamos estábamos muy cansados. Fue una cosa que pasó muy rápidamente y estábamos muy cansados de todo, de pronto necesitábamos un break. Hacer cosas distintas. Son decisiones que se toman en la vida y ya. No fue tampoco que hubo una razón muy profunda o algo que no se pudiera reparar, esa cosa no pasó”, confesó el cantautor.

“Para mí siempre mi inspiración es mi propia experiencia de la vida. Una canción como “Carta a cupido”, que es muy graciosa y es muy rumbera, pero en el fondo hay un adulto ahí, viendo y racionalizando su soledad. Y esa es mi experiencia personal. Soy una persona que me ha ido bien. Yo no me puedo quejar. He tenido una vida fantástica, pero en las relaciones no me ha ido también y esa es mi vida, entonces uno se desahoga y la cuenta de una manera honesta y a veces conectas con el público y a veces no. Me inspira la vida, mi experiencia, el amor, una mujer, es todo un poquito de todo”.

Para nosotros es complejo. Lo que queríamos hacer y que creo que hemos hecho, música popular (pop) y tropical, que se identifique con nuestra fiesta, con nuestra forma de celebrar la vida. Es difícil encasillarnos.