$!Bad Bunny: Amado por sus fans, pero criticado por compositores

Benito Antonio Martínez Ocasio, ha logrado con su alter ego artístico, Bad Bunny, gran fama y popularidad, pero también duras críticas por las letras de sus canciones.

El contenido de las canciones de reguetón ha sido criticado duramente en los últimos 10 años, y al final muchos artistas han optado por suavizar su contenido, bajando el tono sexual, sin abandonar el doble sentido. Por eso, cuando Bad Bunny irrumpe en el 2017 con su arriesgado trap y llega a los primeros lugares, muchos no daban crédito a su imprudencia.

Desde entonces ha seguido cosechando puros éxitos con sus discos, razón por la cual recibió el premio Compositor del año la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), galardón que ha despertado el eterno debate sobre las letras del reguetón y el método de elección de este premio. “ASCAP premia las primeras 50 canciones más sonadas del 2019 en radio terrestre y satelital de formato latino combinado con las tocadas de servicios digitales de ‘streaming’ de Estados Unidos y Puerto Rico. Toda la data es provista por Nielsen (SoundScan) quien monitorea todos estos medios. Los números en esta edición del premio indiscutiblemente otorgaron el Premio a Bad Bunny”, dijo en declaraciones escritas Blanca Lassalle, relacionista pública de la organización.

En definitiva el galardón hace referencia al compositor más popular del año, independientemente de la calidad de las letras. ASCAP honra a compositores de los temas más difundidos cada año, y Bad Bunny lo logró. Es decir, premian la popularidad y no a sus atributos como compositor. Sin embargo, algunos compositores han mostrado su indignación con el calificativo de “mejor”. Una de las primeras en criticar la elección fue la cantante venezolana Karina, quien dijo estar molesta con la organización y que no le importan las repercusiones de su comentario, pues no se arrodillaría ante un género por ser el más popular del momento.

“Tú no vas a poner en una misma bolsa a Armando Manzanero y a Bad Bunny, hazme el favor. No creo que eso se pueda considerar una composición, esa vulgaridad no me interesa y no creo que se pueda considerar composición, pero es una expresión de un género que es puro y por algo pega”, añadió Karina.