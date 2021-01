Bad Bunny: “El Alfa no desaprovecha oportunidades”

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny se fue en elogios hacia el dembowsero El Alfa por los logros que ha cosechado en los últimos años.

El intérprete de “La Romana”, un corte de dembow que fue grabado con el exponente dominicano en el 2018, destacó que Enmanuel Herrera, nombre de pila del criollo, ha sabido aprovechar las oportunidades y se siente orgulloso de su carrera.

“El Alfa mejor no lo ha podido hacer, hay ciertas cosas que si lo veo se lo digo, pero a mí me enorgullece adonde ha llegado El Alfa, me enorgullece que yo he aportado a eso, como él lo hizo conmigo en un principio de mi carrera... Es alguien que no desaprovecha oportunidades. Eso es algo bien importante en la vida”, comentó Bad Bunny en una entrevista con Santiago Matías para Alofoke Radio.

El año pasado causó revuelo cuando el rapero norteamericano Tekashi 69 tildó de “lambón” a El Alfa luego de que afirmara que no iba a grabar con él para no “ensuciar 12 años de carrera”.

Aunque no se refirió a ese tema, Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, manifestó en la entrevista que se debe sacar del diccionario del dominicano la palabra “lambón”.

“La palabra lambón atrasa a la gente, y el que se deja llevar del que la dice se atrasa, y por eso es que él está donde está porque no se deja llevar de eso”, afirmó.

Insistió en que El Alfa está “haciendo sus diligencias” y dijo que los colegas criollos deben trabajar con más pasión y menos orgullo. “Estoy loco porque hayan más alfas puñeta, él tiene una mentalidad ganadora”, exclamó.

Agregó que está muy conectado con el dembow que se hace actualmente, y entre los exponentes mencionó a Haraca Kiko y Shadow Blow. Sin embargo, no está en sus planes grabar este ritmo.

“Yo dije: -la próxima vez que haga un dembow es para hacer algo bien, algo histórico, que impacte y que rompa-. En el momento que estoy ahora no estoy en dembow, me refiero musicalmente”.

Con Ozuna

Aunque Bad Bunny ha grabado con los líderes de la música urbana, incluyendo a Daddy Yankee, Anuel AA y J Balvin, no tiene un dúo con Ozuna y hasta se habló de enemistad.

Sobre esto, dijo que se dará en su momento cuando se sienta la vibra. “No todas las colaboraciones se tienen que hacer. Si no se ha dado hasta este momento es porque no se ha tenido que dar. Las cosas yo no las fuerzo por negocios”.

Sobre participar en la serie “Narcos” como actor manifestó: “Es una experiencia muy bonita en lo personal porque era otra de mis metas. Yo desde chiquito también me gustaba la actuación, el arte siempre me movía”.

Además, dijo que prefiere vivir más su privacidad que estar pegado a las redes sociales. “Yo me pasé la Navidad con mi familia y no lo subí a las redes, pero no critico al que lo haga”.

El ganador de múltiples premios Billboard y Grammy latinos aclaró que aún no se ha casado con su novia, Gabriela Berlingeri.