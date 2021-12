$!Bad Bunny, el más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo el artista más escuchado del año en Spotify a nivel mundial es Bad Bunny.

Sólo en el 2020 el exponente urbano puertorriqueño tuvo el mayor número de reproducciones en la plataforma musical con 8.300 millones a nivel mundial, superando a Drake y The Weeknd.

Este año Bad Bunny ocupa este lugar con más 9.100 millones de reproducciones en Spotify y es el único artista latino en liderar esta posición en años consecutivos.

En el top 5 de este año lo acompañan: Taylor Swift se queda en el segundo lugar de la lista. La cantante rompió en días recientes dos récords en la plataforma.

La banda de k-pop BTS ocupa la tercera posición de esta lista. Drake y Justin Bieber completan el cuadro de los cinco artistas más escuchados a nivel global.

La única mujer latina en la lista dentro del top 50 es Karol G, quien se ubica como la artista número 48 más escuchada a nivel global. Según Spotify, la cantante colombiana también es, por segundo año consecutivo, la artista femenina latina más escuchada.

A pesar que Bad Bunny estuvo en el tope de las listas, ninguna de sus canciones figuró en este listado globales de reproducciones.

La canción más reproducida a nivel global en 2021 fue “drivers license” de Olivia Rodrigo, sencillo con el que la artista debutó en la música. El tema también rompió a inicios de año el récord de la canción más reproducida en Spotify en un día.

El tema acumula más de 1.100 millones de reproducciones en la plataforma.

La segunda canción más escuchada es “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X.