Bad Bunny: "El mundo se vuelve cada vez más hipócrita"

Aunque Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, ha logrado mucho en su corta carrera, como salir en la portada de la revista Rolling Stone y conseguir los primeros puestos del chart latino de Billboard, las críticas siempre lo rodean.

Ya sea por su forma de vestir, sus canciones subidas de tono o sus declaraciones, el artista es tan querido como criticado.

Bad Bunny acudió a su cuenta de Twitter para expresarse: ""El mundo se vuelve cada vez más hipócrita".

En otro tuit agregó: "Siempre hay gente te va a querer y otros que te van a odiar, no importa si lo haces bien o mal. No importa cuánto te esfuerces, no importa nada! Por eso hay que ser real, genuino, ser uno mismo, por que al final te van a querer y a odiar de todos modos".

Los fanáticos se preguntan si sus mensajes van para alguien en particular o no, lo cierto es que el intérprete de 26 años llama a ser real y genuino.

El artista pasa el confinamiento en Puerto Rico con su novia Gabriella Berlingeri.