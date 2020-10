$!Badir y Wason se unen en “Regálame un minuto más”

El artista dominicano Badir nos regala un nuevo sencillo con la participación del destacado intérprete y compositor Wason Brazobán en: “Regálame un minuto más”.

Esta unión musical cargada de romance y sentimiento, y que parte de una historia verdadera, llegará este primero de noviembre de la mano de las dos voces más sinceras de la bohemia dominicana.

Badir, quien también es el compositor del tema, siempre se ha caracterizado por escribir sobre situaciones que alguna vez sucedieron en su vida, por eso esta canción es como un grito desesperado que le responde a aquel momento.

“Sentir algo, escribirlo, y que al igual que yo Wason lo sienta y lo lloré conmigo, para mí no tiene precio. No he hecho nada en mi vida un primero de noviembre de lo que me haya arrepentido... y por eso ese día especial para mí, será el lanzamiento de esta canción”, expresó Badir.

Por otro lado Wason Brazobán dijo: “La voz de Badir encaja perfecto en esa historia triste que cuenta... yo me monto, porque apoyo y creo en el arte, y Badir, es arte”.