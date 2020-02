$!Bajan las fiestas luego de anulación de elecciones municipales

Las orquestas que no tenían un plan para los primeros meses del año no la están pasando bien, porque el trauma que ha generado la anulación de las elecciones municipales ha provocado una baja en las contrataciones para amenizar fiestas.

“Las fiestas han bajado considerablemente. En la ciudad no se siente el espectáculo. Eso afecta sensiblemente, a la gente no le gusta salir a las calles cuando siente inseguridad. La suspensión abrupta de las elecciones ha dejado a la gente sin aire. Es algo que no había pasado”, comentó René Solís representante de “Los Hermanos Rosario”.

En iguales términos se expresó José Peña Suazo, líder de la Banda Gorda al proclamar que los días previos y posteriores al proceso electoral han tenido poco movimiento, salvo las actividades que se están realizando en los pueblos que están desarrollando sus respectivos carnavales. “La suspensión de las elecciones afectó mucho”, dijo.

La merenguera Miriam Cruz es una de las artistas que no ha tenido días grises fruto de la sequía ocasionado por las elecciones. Así lo aseguró a Diario Libre, su manager Engelbert Landolfi quien reveló que, previendo cualquier situación, logró colocar una agenda de presentaciones en Estados Unidos.

“Miriam Cruz se ha mantenido entrando y saliendo de la República Dominicana. Aquí hemos estado presente en las fiestas de los carnavales en los pueblos, pero nuestros compromisos se han desarrollado en Estados Unidos”, dijo Landolfi, quien también reconoció que hay una baja en las contrataciones artísticas.

Las actividades teatrales han mantenido su calendario de presentaciones, así como la programación de los carnavales que se escenifican en las provincias.