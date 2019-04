¿Bandera blanca? Alexandra le responde a Monchy por controversia en canción con Romeo

La canción “Años Luz” es otro éxito del nuevo álbum de Romeo Santos, “Utopía’ que logró reunir al menos en una canción al extinto dúo Monchy y Alexandra, aunque personalmente estén distanciados.

Y es que para colocar una bandera blanca en esa relación y promocionar la canción romántica “Años luz”, Alexandra le ha respondido a su antiguo compañero, luego de que este arremetiera contra ella en una carta pública tras la cantante afirmar a Diario Libre que la canción la grabaron cada uno por separado y que solo se juntaron para la fotografía promocional con Romeo.

“Siempre me preguntan que si volvería (a grabar) con Monchy. Si se da la oportunidad y la posibilidad de hacer una gira, claro que sí, que estoy dispuesta. Porque yo sé que el público quiere eso, a mí me encantaría darle ese regalo al publico de que me vea nuevamente en el escenario cantando esos temas que la gente tanto ama, pero, sigo mi carrera de solista. Lo que sí estoy dispuesta es darle ese gusto al público”, afirmó la cantante en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram donde pidió que sea difundido para acabar con la polémica de hace años.

“Esta es la respuesta a todas las personas que me siguen hostigando y preguntando lo mismo desde hace años. Siempre he estado dispuesta porque ustedes se lo merecen. Estamos en #UTOPÍA #AñosLuz”, escribió.

La canción “Años Luz” supera 1 millón 500 mil reproducciones en YouTube.