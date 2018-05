Barbarella 2018: Un derroche visual y de buena vibra

SANTO DOMINGO.- Dos triángulos en forma de muralla que simboliza la A de Barbarella y una gran nave interestelar desbordante de luces verdes y blancas le dieron la bienvenida a los asistentes del evento de música electrónica más grande del Caribe. El público, mayoritariamente joven, empezó a llegar masivamente pasadas las 7 de la noche, pero desde las 5:30 p.m. los djs locales Massive House, Kent Dow, Joseant Hidalgo, Mute Cake y Omar Andino, estaban mezclando temas para los que estaban frente a la tarima. El “monstruo” del Estadio Olímpico se quedó corto para un espectáculo de esta magnitud, debido a que el terreno (el área del concierto) no se llenó a toda capacidad. Sin embargo, la propuesta musical y la iluminación fueron excelentes. El dj local Omar Andino fue otro encargado de encender la pista de Barbarella a las 7:00 p.m. donde interactuó con el público, saltó y alzó la bandera dominicana con el estribillo “Dominicano Soy” de Fernando Villalona, causando la euforia. Andino congenió con los coristas tocando temas en español, como “Soltero” de Bad Bunny hasta culminar con dos temas de su autoría.

A las 8:00 p.m. llegaron las estrellas internacionales Showtek, abriendo formalmente la cartelera. “¡Qué pasó Santo Domingo!”,“¿Están listos?” Gritaban a todo pulmón combinando el inglés con breves palabras en español. Su punto más alto fue con “Bad”, la mundialmente famosa mezcla en colaboración con el dj francés David Guetta, tanto, que tuvieron que repetirla una vez más. Entre saltos y manos arriba se notaban divirtiéndose con su propia música, algo común en los artistas del EDM (Electronic Dance Music o música electrónica de baile). Siguieron moviendo la consola con “We like to the party” y “We are loud” , entre otras y finalizaron con una declaración de libertad, de divertirse y vivir la vida. Entre la multitud podían verse los jóvenes que cubrían sus caras con las máscaras de Salvador Dalí, en alusión a la popular serie española “La casa de papel”, mientras que otros usaban gafas fluorescentes, pañuelos en la cabeza, en la boca, pelucas y la cara pintada. En fin, la onda latente era pura diversión, jovialidad y adrenalina.

Con el sonido de una película de ciencia ficción y como si viniendo del espacio a través del juego visual de las pantallas llegó Galantis a las 9:00 p.m. El dúo Galantis conformado por Christian “Bloodshy” Karlsson y Linus Eklöw más conocido por su alias Style of Eye, se mostraron enérgicos y cómplices y así el público los vivió. Ataviados con las chaquetas negras que usan en sus presentaciones, sorprendieron haciendo percusiones, dándole un toque distinto a las mezclas. Y no solo eso. También hicieron coreografías. Los sencillos “Runaway” (U & I) y “No Money” enloquecieron. “Nuestra primera vez en República Dominicana y en Barbarella. Santo Domingo, ¡hagan ruido!” Vociferaron en inglés. Un momento especial de su presentación fue cuando alzaron sus banderas suecas y luego, subidos en la mesa de la consola, levantaron la bandera dominicana para la algarabía del público. No se quedaron los mash up o los popurrís con temas de Rihanna “Bith better have my money” y el hit One more time de Daft Punk, entre otros, dejando una de las entregas memorables de la noche.

A las 10:00 p.m. siguió el Dj y productor neerlandés Afrojack para elevar aún más la exaltación. Fue una hora sin desperdicios. “The Spark” (feat. Spree Wilson), “Take over control” “SummerThing” (feat. Mike Taylor), “Turn up the speakers”, entre otros temas que hicieron vibrar. “Put your hands up” (Pon tus manos arriba) repetía sin cesar su corista logrando corresponder con la audiencia. Afrojack también acudió a los mash up de otros djs como “Titanium” de David Guetta en la voz de Sia, así como algunos beats que recordaron la década dance de los 90. El popular dj de los Países Bajos demostró que tiene el don de unir éxitos para entretener a las masas. Vestido con un t-shirt en blanco y negro con la letra A que honra su nombre, finalizó también subido en la mesa agradeciendo al público dominicano por la energía brindada.

A las 11:00 de la noche siguieron las mezclas de los franceses Tchami x Malaa No Redemption, quienes poseen un estilo muy peculiar: Martin Joseph Leonard Bresso (Tchami) utiliza siempre una camisa negra con un alzacuello, aquella prenda blanca que cubre el pecho de los sacerdotes y Malaa tiene una identidad desconocida; oculta su cabeza con un pasamontaña. Ambos representan el Deep house y son pioneros en el Future house. Al tanto de su nivel musical y de su fama mundial, no lograron conectar. Fueron los menos aplaudidos, no interactuaron lo suficiente con el público. Les faltó incentivar con el Put your hands up, aunque, desconocemos si ese es su estilo de presentación: que la música hable por ellos.

La medianoche se estrenó con los suecos Axwell A Ingrosso, quienes anteriormente junto a Steve Angello formaron el famoso grupo Swedish House Mafia. Con ellos llegó otra presentación para recordar. El público parecía como si el espectáculo estuviese comenzando y así siguieron hasta el final tras aparecer en escena Zedd y The Chainsmokers al cerrar la noche. More than you know, Something new, Sun is shining y por supuesto, Don’t you worry child (antiguo Swedish House Mafia) fue su punto culminante y a la vez delirante para los coristas y amantes de la música electrónica.

El joven dj top mundial del EDM reafirmó porque está en la cima y hasta de haber ganado un premio Grammy. La hora correspondiente de su participación significó éxitos de principio a fin. No hubo tiempo para el descanso. El dj ruso lo notó también e incurrió a la dinámica de cuál lado del publico hiciera más ruido. “Santo Domingo, make some noise” (Santo Domingo, hagan ruido), “Es una increíble audiencia esta noche”. Clarity, Break free de Ariana Grande, “Adrenaline”, “Stay” (with Alessia Cara) “Get Low”, I want you to know ft. Selena Gomez y The Middle hicieron el toque consagrado en la entrega de Barbarella 2018.

