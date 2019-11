BB Nobre construye su camino en la música urbana internacional

“Vine a promocionar el tema con Químico Ultra Mega. La gente lo ha recibido muy bien y lo están apoyando mucho. Tenemos una buena amistad fuera de la música. No sabía que él escuchaba mi música ni que yo escuchaba la de él”, cuenta a DL. Agrega que el tema que hicieron es diferente por la combinación.

Un estilo de vestir diferente marcado por los colores vivos, el dominio del idioma inglés y español y con un aura que respira música, a simple vista, el exponente urbano BB Nobre puede pasar por un rapero norteamericano, pero no, por sus venas corre sangre dominicana.

No se encasilla

Durante la conversación en ‘spanglish’, debido a su mezcla de idiomas al criarse en un hogar latino en la gran urbe, nos comentó que no le gusta encasillarse en un título.

Criado en los Estados Unidos, confiesa que mayormente escucha música en inglés, pero no se pierde con lo que pasa en el movimiento local, aunque refiere que debería estar más atento.

Disquera internacional

Él pertenece a la disquera Interscope Records, una destacada compañía norteamericana, a la que pertenecen, entre otros, Eminem, Madonna, Selena Gómez, Lady Gaga, 50 Cent, Snoop, Dr. Dree, Sting, One Republic, Maroon Five, y BB Nobre, el primer y hasta ahora único latino oficial firmado por esta disquera, y es dominicano, nacido en Los Mina y criado en El Bronx, NY. “Todavía yo no puedo asimilar. Sé que estoy con los grandes, pero ahora es que el trabajo empieza”, declara.

Entiende que la canción que lo dio a conocer fue “Morir sin mí”. “Ellos (la compañía) nos vieron y yo estaba a punto de firmar con una disquera, pero Instercope me llamó y aquí estamos. Además de ser el único latino me siento muy agradecido” dice.

Movimiento local