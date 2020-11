$!“‘Bebé’ es un homenaje al

Camilo se mueve en el pop, la bachata y la música urbana. Y este miércoles estrena junto a El Alfa la bachata “Bebé”, género con el que aspira también a conquistar al público dominicano. Esta colaboración formará parte del nuevo álbum de estudio de Camilo, el cual tiene programado salir a principios de 2021 bajo Sony Music Latin/Hecho a Mano.

Al conceder una entrevista a Diario Libre, el artista abordó diversos temas sobre su carrera.

—El Grammy Latino que recibió en la más reciente edición de los premios que organiza la Academia Latina de la Grabación ¿qué representa para ti?

Estoy muy orgulloso. Es un reconocimiento precioso de mis colegas y la Academia a un trabajo que hemos venido haciendo con mucha honestidad, transparencia y con el que perseguimos la excelencia y la identidad. Este premio significa mucho para mi equipo, para mis padres que han venido soñando desde que era más chiquito.

—En la gala del Grammy Latino la organización tuvo una apuesta a la canción de autor. ¿Qué representó obtener el triunfo esa noche?

La verdad que me sentí muy honrado. Miraba a los lados y veía a consagrados artistas que siempre he admirado. Me di cuenta de que el tiempo ha pasado y de que ahora estoy yo sentado en una silla que ocupaban otros artistas. Eso me confirma que estamos en el camino correcto. Este ha sido un año complejo, pero el arte tiene la responsabilidad de seguir levantando banderitas de esperanzas y de colores en un momento en el que la humanidad lo necesita. Ser parte de esta generación de artistas que han traído colores en este tiempo tan complicado.

—Su álbum “Por primera vez”, ha superado los 4.2 billones de streams. ¿Qué piensa cuando le comparten estos números?

Primero representa un combustible a la valoración del proyecto, a su autoestima. Pero lo más importante es que ha sido cuatro billones de veces un momento de un ser humano que se encuentra con una canción que seguramente lo acompaña en un proceso de sensibilización, resiliencia, perdón, alegría, salida de una depresión... silencios. Fue un encuentro con cuatro mil millones y de repente te preguntas de lo que es capaz de hacer la música.

—¿Cómo sigue su carrera a partir del Grammy Latino?

Lo que más me alegró es que este galardón llega en un momento en el que no nos preguntamos qué viene, sino todo lo contrario. Estamos seguros de que el álbum que tenemos listo y está por salir supera con creces todo lo que hayamos hecho antes. Seguimos dando pasos para darle a la gente la mejor versión de nosotros. Este disco que viene a comienzos de 2021 me tiene emocionado porque tenemos muchos planes de tocar y de ir a cumplir uno de mis sueños que es tocar en la República Dominicana.

—¿Cómo se dio el junte con el Alfa para hacer una bachata?

Nos conocimos por ahí en alguna premiación. Yo siempre he mostrado una curiosidad por su identidad. Me parece un ser humano único y celebro identidad, la honestidad por encima de cualquier cosa. Celebro la honestidad de lo que hace, sin preguntarle a nadie, sin pedir permiso. El sigue su corazón y escribe las canciones que su corazón le dicta, para mí eso me parece digno de aprender de el. Se lo he dicho desde que lo conocí. Esta es una canción (Bebé) que es un primer paso para ambos juntos. Es un homenaje al sonido de dominicana que es un segundo hogar para mí, porque es el hogar de mis papás que viven ahí y cada vez lo visito me enamoro más con un país que e llega al corazón desde el primer día que aterrizas. Siento que voy a tener la oportunidad de entrar a la casa de muchas familias con esta canción.

—¿Cómo ha llevado su carrera en medio de la pandemia?

Ha sido una temporada llena de retos, incómoda, pero con todo eso trae de la mano a ciertas flores de aquellas que crecen en la basura. Son las flores para poder compaginar más con la familia, mirar hacia adentro, estar en silencio o conectarte más con quien vives. El álbum que viene es producto de eso mismo, nació cuando la tierra se detuvo y se cayó el calendario.

—¿Cuál ha sido la clave para mantenerse centrado?

Una visión puesta en el propósito que hay detrás de las canciones, detrás de la carrera. Saber que Dios está conmigo y que cuento con una familia que camina conmigo, así como el grupo de amigos que está con nosotros.