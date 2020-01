$!Beethoven une mundo en su 250 aniversario

En este 2020 el mundo celebra el 250 aniversario del nacimiento de quien muchos llaman el más grande de los compositores, y no están alejados de la verdad.

No creo necesario ahondar en la vida del compositor, que de una manera u otra forma todos conocemos. ¿Quién no ha escuchado su Sinfonía No. 9? La Oda a la Alegría es un canto de esperanza basado en un poema del alemán Friedrich von Schiller.

La cara de Beethoven la conocemos; su busto o su retrato, con el ceño fruncido y cara de pocos amigos, preside la mayoría de las salas de conciertos del mundo.

En este 250 aniversario, el estado alemán ha destinado 42 millones de euros y se han programado más de mil conciertos en toda Alemania. En Bonn, ciudad de su nacimiento, habrá exposiciones y conciertos durante todo el 2020. El 28 de abril se estrenará en esa ciudad la sinfonía de la que dejó solo bosquejos, la No. 10, y que ha sido completada íntegramente mediante el uso de inteligencia artificial.