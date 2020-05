$!Billie Eilish se desnuda en un nuevo video: “Nunca has visto mi cuerpo”

Billie Eilishes una cantante con un sentido de la moda muy peculiar, definido como singularmente poco sexy, sin embargo, con su nuevo video está respondiendo a los body shamers en un nuevo cortometraje.

De acuerdo al portal nypost.com, la ganadora del Grammy, de 18 años, compartió en YouTube un mensaje en un nuevo cortometraje de palabras habladas llamado “No es mi responsabilidad”. El metraje de casi cuatro minutos ya se ha visto más de 3.5 millones de veces hasta el miércoles por la mañana.

El video viral muestra por primera vez a la estrella del pop con sus habituales hilos holgados, vadeando lo que parece un charco de alquitrán mientras se quita las prendas. Sobre una banda sonora cambiante y ambiental, Eilish se quita casi por completo su camiseta sin mangas de color negro azabache cerca del final, pero en su lugar oculta su cuerpo en el líquido de tinta.

Durante una presentación en el American Airlines Arena en Miami en marzo, justo antes de que la pandemia se apoderara de los Estados Unidos, el cantante y compositor de “Bad Guy” se burló de las imágenes de la película, para vitorear a decenas de miles de fanáticos.

“Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer”, dice con su voz resplandeciente. “Si elimino las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, todavía lo juzgas y me juzgas por ello. ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas en función de su tamaño. Decidimos quiénes son, decidimos cuánto valen. Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide qué me hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”, señaló.