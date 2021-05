$!Bob’s Burgers, la serie que recupera el brillo perdido de Los Simpson

La influencia de Los Simpson en la historia de la televisión es enorme e indudable. Desde que se estrenase la serie hace ya más de tres décadas, la familia de Springfield se ha convertido en una constante en nuestras vidas, no importa el tiempo que pase, y ha creado un legado que durará para siempre y al que regresamos a diario. Sin ella, series como Padre de familia, El rey de la colina, F is for Family, Padre Made in USA o Solar Opposites no existirían, o no serían iguales.