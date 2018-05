Bocelli regala noche con tres voces femeninas del Caribe

Segundo tiempo

La segunda parte se inició con Natalie Peña Comas cantando de Luna De España vengo, de la Zarzuela El niño judío. La gente aplaude donde no va. En música existen los silencios y no son para aplaudir necesariamente.

Bocelli salió a defender Amor, vida de mi vida, de la zarzuela Maravilla de Manolo Torralba, para proseguir con el repertorio español. Y lo acentuó aún más con En Aranjuez, con tu amor, del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

Siguió con Granada del mexicano Agustín Lara quien cuando la escribió siendo joven nunca había visitado Granada. Público en ovación.

La orquesta luego interpretó el instrumental del inolvidable musical de mediados de los 60, The Sound of Music o La novicia rebelde, dirigida por Robert Wise y protagonizada por Julie Andrews y Cristopher Plummer. Compuesto por Richard Roger, sirve de puente hacia un segmento de música de cine.

Eugene Kohn presentó a la Filarmónica de Santo Domingo y todos de pie recibieron a Bocelli para cantar Maria, del filme West Syde Stori, y la composición de Leonard Bernstein. La cual fue hasta el momento su mejor interpretación en la noche. Siguió con Be My Love, de Nicolas Brodsky y Sammy Cahan para el filme de 1950, The Toast of New Orleans, donde le puso voz el inolvidable Mario Lanza.

Entonces apareció en escena Cristal Marie, vestida de rojo, quien comenzó a cantar en un tono bien grave Derroche de Manuel Jiménez y logró remontarla segura y exultante para recibir largos aplausos.

Entró Bocelli e hizo O Sole mío, de Di Capua. Ovación y regresó a escenario Cristal Marie para cantar a dúo con él Vivo por ella, que grabara con Laura Paussini. También a dúo hicieron Canto de la tierra, del repertorio popular italiano del compositor Francesco Sartori y letra de Lucio Quarantotto, grabado en su disco Sogno de 1990.

Este fue, por la complejidad del tema, el momento de mayor realización artística de Cristal Marie, quien sin ser cantante lírica demuestra capacidades donde solo salen airosas grandes profesionales de mucha experiencia. Oficialmente este fue el gran final del concierto y entonces salieron Larisa y Nathalie también a escena para saludar al público juntas las tres al tenor italiano.

La tradicional ñapa la hizo Bocelli cantando: Bésame mucho de Concha Velázquez, quien cuando la hizo nunca había sido besada.