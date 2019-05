Bonny Cepeda: “Para sacar el merengue del gusto popular hay que hacer una transfusión”

Más de una generación bailó y se enamoró con los temas de Bonny Cepeda. Como productor, compositor, músico, arreglista y cantante, Bonny se ha reinventado al pasar de los años, y ahora está celebrando 35 años de carrera con un espectáculo en el que éxitos como “La Fotografía”, “Ay! Doctor”, “Me tiene chivo” y “Asesina” sonarán como si estuviéramos en los años 80 este sábado 2 de mayo en Hard Rock Café, un concierto producido por Evelio Herrera. A Cepeda, que estuvo en la redacción de Diario Libre, se le pidió la difícil tarea de que recuerde cuál fue el momento más difícil de su carrera, el cual le ha permitido estar celebrando su trayectoria. “Al principio me movía de un grupo a otro. De Bonny con Kenton a Los Hijos del Rey, de La Gran Orquesta a donde Johnny Ventura, y de ahí como pianista de Wilfrido Vargas. Pienso que al principio eso se interpretó como que tenía cierta inestabilidad, hasta me pusieron ‘El inestable’, tanto que hice una canción con ese nombre. Ciertamente esa inestabilidad era la búsqueda de lo que luego se llamó Bonny Cepeda y Orquesta”. Esa exploración interior se tradujo en una búsqueda de un sonido que hoy ha definido su carrera. “Es que no era lo mismo decirle a Johnny Ventura esta es la idea que tengo, a decidir que esa será la idea”, dijo. Cepeda reflexiona sobre sus inicios y recuerda lo difícil que fue comenzar y mantenerse. “Tener un grupo y mantener un nombre es un compromiso muy grande. Mantenerse no me ha sido tan difícil, especialmente por las plazas internacionales de uno y que también son muy productivas en términos económicos. Arrancar desde cero y decirle a la gente este soy yo, este es el proyecto es lo realmente difícil”. Al recordar sus pasos habla del sacrificio que hace el artista, realidad de la que no ha escapado. “Hay que darse mucho. Hay que hacer un esfuerzo sobrenatural para que la gente te acepte, te quiera y te apoye, cosa que no es nada fácil”.

La inspiración

“Todos los que escriben lo hacen de dos formas. Por la vivencia o por la imaginación. Muchos de mis temas vienen por estas dos vías. Por ejemplo, ‘La fotografía’ vino de la imaginación, un amor joven, algo de muchachos, pero hay otras que he grabado que no son mías, pero que tienen algo de lo que a mí me gusta escribir y por eso las grabo”.

Cada música tiene su tiempo

El artista confesó que le gustan todos los géneros, esto al cuestionarle sobre qué piensa de la música urbana. “Me encanta la música urbana, solo que para mí no funciona, funciona más para la persona con la que grabe el tema que para mí”. El productor explica que la música urbana conecta con la juventud al igual como el merengue lo hizo en los 80, pero que el merengue no puede desaparecer. “Para sacar el merengue del gusto popular hay que hacer una transfusión de sangre a los dominicanos y sacarles ese merengue de los 80 por las venas. Ese gusto no se puede quitar. El merengue está en crisis, pero en la radio porque es un negocio. Si el merengue no viviera, no habría un Fernando Villalona, Sergio Vargas, Los Rosario o un Bonny Cepeda. Los nuevos exponentes para lograr un verdadero relevo tendrá que crear una formula muy especial, algo nuevo, porque nosotros cuando salimos vivimos una época de mucha calidad, creamos algo que ha perdurado en el tiempo por lo bueno que es. El merengue en las fiestas, en las bodas, en las pistas de baile está pegado porque forma parte del ADN de los dominicanos. Igualmente a alguien de esta época no le puedes pedir que solo consuma merengue y se olvide de los ritmos urbanos, es lo mismo, tendrían que hacerle una transfusión para sacarle el gusto por ese género”.

Una noche especial

Cepeda espera poder compartir con todo su público momentos íntimos y de calidad en este concierto. “Hard Rock tiene toda las características para que podamos compartir mucho más de cerca que cuando estas en un concierto multitudinario, eso es lo que creo que va a permitir hacer un de tú a tú. Celebro 35 años porque comienzo a contar a partir que empecé como cantante”. Dijo que hará un repaso en el que se verá cada etapa de su música. “Este concierto no solo va a contar mi historia musical. También va a contar el paso de mucho de los integrantes de la orquesta de Bonny Cepeda, como El Zafiro, Carlos David, Richie Cepeda. De mi etapa como productor se va a cantar música que hice para Fernando Villalona, Jonny Ventura y Rickarena”. Para Bonny, el secreto para lograr la permanencia se resume en una entrega total hacia el público. Dijo que aunque en ocasiones la gente no le sienta es porque no hace promoción, pero que nunca ha considerado el retiro como una opción. “Soy un afortunado de la vida y de la música, gracias a Dios desde muy joven tuve la aceptación de la gente. Tal vez porque siempre me he entregado con todo el corazón y las cosas que hice han sido con todo el corazón”.