$!Britney Spears lucha por su libertad financiera y su hermano la defiende

Uno de los episodios más recordados del entretenimiento internacional fue cuando Britney Spears sufrió esa crisis nerviosa hace 13 años que desembocó en la imposición de una tutela directa sobre sus asuntos económicos, la cual ha venido controlando principalmente su padre, pero también otros miembros de su círculo personal y algún que otro ex mánager.

En la actualidad, más centrada en sí misma, la cantante de “Baby one more time” está cansada de las limitaciones que tiene en su vida personal y sus finanzas, debido a que tiene un equipo que lo hace por ella.

Ahora es su hermano Bryan, quien se suma a la polémica que ha rodeado a la cantante en las últimas semanas, luego de que surgiera la teoría de que La princesa del pop, está mandando señales de auxilio a través de sus redes para tener independencia financiera y personal.

Reseña la revista Quien, que el productor cinematográfico, de 43 años, no ha querido pronunciarse sobre las hipótesis que apuntan al presunto “secuestro” que sufriría su hermana menor.

“Britney siempre ha querido salir de ese nivel de control. Tiene que ser muy frustrante para ella, yo lo entiendo. Independientemente de que se haga de buena fe y para ayudar, o de que sea más opresivo, tener a alguien que te está diciendo constantemente lo que tienes que hacer debe de ser muy frustrante”, declaró Bryan en el podcast ‘As Not Seen on TV’ sobre este polémico sistema de custodia, el cual dirige ahora su nueva gestora personal Jodi Montgomery.

Aunque se esperaba que este miércoles Britney apareciera en el juicio que se lleva a cabo para buscar el cambio de su tutela, la cantante no se presentó en la audiencia virtual, luego de que su padre solicitara mantener estrictamente privado el caso, detalla la revista.

La Princesa del Pop actualmente se encuentra bajo el cuidado de su mánager, Jodi Pais Montgomery, quien actuará como su tutora hasta el 22 de agosto, en tanto se define su condición legal. Anteriormente y por más de una década, el papel como tutor ha pertenecido a su papá, Jamie Spears.

Se recuerda que la cantante de “Crazy” de 38 años sufrió por años episodios de estrés y ansiedad que le llevaron a perder la custodia de sus dos hijos, procreados con su ex, el bailarín Kevin Federline, de 41 años.

En el año 2019 el sitio web TMZ reveló que Spears no puede pasar mucho tiempo con los adolescentes, debido a que el ex marido de la cantante recibió el 70% de la custodia de sus hijos, Jayden James, de 12 años, y Sean Preston, de 13 años, mientras que ella solo tendrá un 30% de derechos de custodia sin supervisión.