$!Britney Spears todavía sufre problemas de autoestima

La cantante Britney Spears ha vivido momentos difíciles en su vida personal y profesional, pero ha dejado eso a un lado y ha resurgido. Esa estabilidad la tiene junto a sus dos hijos y su novio Sam Asghari.

No obstante, la cantante norteamericana sigue trabajando en su bienestar emocional para mejorar cada día, pues aun padece problemas de autoestima.

De acuerdo con la revista Quién, uno de sus secretos es trabajar con un entrenador personal en una serie de ejercicios aeróbicos que le ayudan a arquear o estirar la espalda para mejorar su respiración.

“Estas posturas me ayudan a sentirme más fuerte cada día y además resulta bastante divertido realizarlas. Me hace sentir diferente en cada ocasión, porque no estoy acostumbrada a que mi espalda esté tan expuesta”, explicó la princesa del pop a través de su cuenta de Instagram.

En los vídeos e imágenes que publica en sus redes sociales de su entrenamiento, se puede ver a la artista en bikini manteniendo el equilibrio mientras su profesor la sostiene en el aire con los pies colocados sobre su abdomen o su espalda.

“¡El lenguaje corporal lo es todo! La forma en que te mueves y te comunicas con tu cuerpo puede afectar a tu estado de ánimo... Como tengo problemas de autoestima, yo suelo tender a encorvarme”, refirió la denominada “Princesa del pop”.

Dentro de esos momentos traumáticos, medios internacionales recuerdan que hace 12 años la estrella se rapó la cabeza en medio de una crisis emocional.

Fue en el año 2007 cuando Brintey pasaba por un mal momento, pues tenía 26 años, dos hijos, un divorcio en proceso y el peso de su fama encima. Hasta ahora no se sabía el verdadero motivo que impulsó a la cantante a tomar tan drástica decisión pero es gracias al documental Britney Spears: Breaking Point que se reveló lo que pensaba la artista esa misma noche, informa la revista Quién.

El documenta muestra la lucha que Britney sostuvo por la custodia de sus hijos con su ex esposo y presenta relatos de primera mano y entrevistas con personalidades cercanas a ella, incluidos Pérez Hilton, su agente de la infancia y los paparazzi que la siguieron en esos años.