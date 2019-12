$!Cadena ABC News define a Romeo Santos como “La leyenda de la música latina”

La propia Cardi B, quien participó en el concierto en el gigante estadio del estado de Nueva Jersey, valoró lo lejos que ha llegado Santos, quien al igual que ella nació en el Bronx, NY.

“Un hermoso estadio, ya sabes, es algo muy grande. Quizás algún día haga lo mismo; será un día en el que llore y diga, sí, sí. Nadie podría hablarme ese día”, confesó entre risas tras el logro de Romeo en septiembre y que este replicó en República Dominicana con “La Gira del Pueblo”.

La periodista destacó que el cantante ha logrado buenas colaboraciones en spanglish con artistas anglosajones como User y Drake, a quienes puso a cantar bachata. Y refirió que el grupo Aventura le puso el toque fresco y urbano al género del amargue.

Max Santos, del grupo Aventura, al ser entrevistado para el reportaje dijo que le cambiaron un poco el sonido a la bachata con sus influencias del rock y el hip hop al crecer en la gran urbe. “Le pusimos beat de hip hop a la bachata y muchas fusiones”, declaró el bajista de Aventura, los cuales regresan con Romeo a los escenarios en la “Gira Inmortal” en el 2020.

“Era muy difícil programar bachata en las emisoras de radio en inglés... No es el caso cuando oyes ahora a Cardi B y Bad Bunny en la radio americana con “I like it”, reflexiona el intérprete de “Por un beso”.

De acuerdo con la lista Viva Latino de Spotify, “la música en español crece cinco veces mas rápido que cualquier otro playlist en el Top 1000”, y Romeo es una pieza clave de ese comportamiento, al igual que J Balvin, Ozuna y Bad Bunny.

“El hecho de que Romeo pueda llenar todos sus conciertos te dice algo”, afirmó un experto en la industria consultado.

“Estoy muy agradecido con los fans que me aman y me han apoyado durante mis casi 23 años de carrera... Muchos iconos me han inspirado”, concluyó Romeo Santos.

A continuación la entrevista: