Calíope celebrará sus 51 años en el arte

SANTO DOMINGO. Servio Uribe, maestro de más de una generación de estudiantes de teatro en el país, celebrará el 51 años de la creación del grupo coral Calíope con la presentación de una fantasía basada en la obra de Luis Lloren Torres titulada “Canción de las Antillas”, en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional el 27 de este mes.

Al pasar balance a la labor de la agrupación, el maestro Servio Uribe se sorprende de su permanencia. “Si te hablo de la trayectoria de Calíope, te diré que no sé cómo logramos llegar a 51 años sin respaldo estatal, es una gran logro. Los muchachos producían para ellos mismos y así es que se está montando este espectáculo. Eso es un reflejo de que el teatro, si no es vodevil, no tiene patrocinio. Pero yo no hago comercio, sino un teatro social”.

Uribe fue galardonada por su aporte. “Yo me puedo morir mañana y me voy consciente de que hemos dejado un legado. Soy el único que imparte docencia de teatro en verso y clásico”.

Actor y luminotécnico, se entregó por completo a enseñar en la Escuela de Arte Dramático. Durante más de cinco décadas, la agrupación ha servido para que estudiantes se forjen y en la que los profesionales exhiban su preparación como actores y actrices.