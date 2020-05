$!Cambios, el tema de amor por la humanidad que vuelve a estrenar el maestro Rafael Solano

Sentado solo junto a su piano negro de cola en medio de la calle del Malecón de Santo Domingo próximo al Ovelisco Macho el maestro Rafael Solano grabó el videoclip “Cambios”, un tema esperanzador que fue reestrenado hoy domingo 17 de mayo en el especial “Muestra tu corazón”.

El evento producido por Edilenia Tactuk para llevar un mensaje de aliento por el coronavirus y reunir fondos para diversas instituciones.

La canción “Cambios”, escrita por el maestro Solano en el año 1971 y grabada en ese entonces por Sonia Silvestre, y que describe un porvenir. En sus palabras, en el que “habrá una nueva versión de la palabra amor”.

“A casi 50 años de haber sido escrita, sus letras se hacen actuales al convocar a una nueva mirada del mundo”, declara.

Diario Libre conversó con su hija Patricia Solano quien reveló detalles en exclusiva de esta composición que el maestro Rafael Solano vuelve a presentar a sus 89 años.

El maestro Solano, emotivo

El maestro Rafael Solano, cuya creación “Por amor” ha recorrido el mundo, se mostró emotivo y motivado al sacar del baúl de los recuerdos esta pieza y darse cuenta que escribió un tema sin fecha de caducidad.

“Edilenia quería que él participara con una canción que fuera grabada por él en su casa y en su piano. No obstante, mi padre me llama y me dice –Patricia, oye está canción (“Cambios”) que yo compuse en 1971– Yo la conocía, sabía que fue grabada por Sonia Silvestre y no fue tan conocida como otras, imagínate, fue la época de “Una primavera para el mundo”, “Hay noches”, relata la periodista.

Y sigue narrando: “él me dice ̶ oye la letra, parece como escrita para ahora, para la pandemia. Habla de que todo cambiará y que habrá una nueva versión de la palabra amor ̶ Es una canción de amor, pero humanista”.

Patricia Solano comenta emocionada que cuando Edilenia Tactuk escuchó la canción se puso a llorar. “Esa letra dice el mensaje de esperanza que yo quiero dar con este especial”, confesó Edilenia.Lo siguiente fue pedir un permiso para grabar luego del toque de queda y grabar el videoclip, que precisamente se rodó el jueves, momento en que un fotorreportero de Diario Libre captó una imagen por coincidencia, mientras un equipo realizada el recorrido del toque de queda.

Jochy Fersobe se ocupó del rodaje y de las tomas con el dron, detalla la conductora del espacio radial “La cuestión radio”.“Imagínate el Malecón desierto con un piano en medio de la calle frente al Ministerio de Cultura, con esa vista de las palmeras, del mar”, expresó casi llorando Patricia Solano y quien estuvo acompañando a su padre en el grabación del audiovisual que muestra otras tomas aéreas de la ciudad.

Además, tuvieron el apoyo de la Policía Nacional para que nadie pasara por el lugar.“Mi padre está súper contento”, declara la hija del laureado músico.