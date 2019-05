Cambios en el negocio de la música obligan a Sexappeal a replantear agenda

Sexappeal tenía un buen tiempo que no presentaba un nuevo material discográfico, sin embargo, hace pocas semanas estrenó “Homenaje a Juan Bau y Nino Bravo”, un popurrí en el que procura rendirles tributo a ambos artistas.

Año de celebración

Sexappeal cumple este año 18 años desde que debutó profesionalmente en la escena. El aprendizaje ha sido continuo para poder mantenerse a flote.

“Mucho sacrificio, pero ha valido la pena porque los frutos se han visto. Estoy satisfecho y agradecido porque cuando nadie pensó que se podía vivir de la salsa, me arriesgué al salir de la orquesta de mi papá en la música Ramón Orlando. Mis compañeros me dijeron que eso no funcionaba, que solo venían grupos extranjeros, sin embargo, la historia está ahí”, explicó al hacer un repaso de sus inicios.

El sonero no tiene planes de hacer un gran concierto para festejar, sin embargo, continuará trabajando con ahínco en la promoción de su carrera en cada rincón del país.

“Lo que sí haremos es terminar nuestra próxima producción discográfica”, adelantó a este medio.

Sexappeal regresó al país hace pocos días de una gira artística que lo mantuvo durante un tiempo en Estados Unidos. No bien calientan las sábanas de su cama, se prepara para viajar a Miami en medio de la gira promocional de su canción.