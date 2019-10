Camilo Rijo Fulcar: “El cáncer fue lo que me hizo levantarme”

Y continuó: “Yo decidí antes de enterarme que tenía cáncer, que estaba presentando los síntomas que si era esa la enfermedad cuando esa biopsia venga y me confirme que tengo cáncer, lo que iba a hacer era reírme, y me iba a tomar esto como una broma y con sentido del humor. Dije me voy a curar en salud, voy a curarme”, recordó.

“El cáncer fue lo que me hizo levantarme”, confesó a Diario Libre con la gallardía que le caracteriza tras su participación en Dominicana’s Got Talent, donde a base de su veteranía con la guitarra logró avanzar en la competencia, obteniendo los cuatro sí de los jueces, y de paso, motivando a todos los presentes en el auditorio con su historia de fortaleza .



No quiere ser visto con lástima

Durante su audición en el concurso de talento Camilo no quiso mencionar su enfermedad porque no quiere ser visto con cáncer, de hecho lo admitió porque los jueces que ya conocían su historia lo señalaron. “Es mejor que la gente se acerque a mí para recibir energía positiva que por el contrario vengan preocupados a donde mí, preocupados a darme ánimos”, reiteró.

“Si me voy a morir, me voy a morir contento, porque realmente estoy en una situación grave”

Reconoció que es una actitud muy personal, porque reconoce que no es fácil lidiar con esta enfermedad.

“Claro siendo sincero, porque es algo que yo siento, soy una persona positiva, soy un alma libre, tengo siempre un espíritu alegre, estoy animado a pesar de cualquier circunstancia, claro uno es humano y hay cosas que a uno le duelen y uno cae, pero siempre aprovecho las adversidades para crecer, y verlas como una catapulta, como un trampolín y no hay mal que por bien no venga, al mal tiempo buena cara”, señaló con la fortaleza del guerrero que es.

Sin embargo, reconoce que su situación es muy complicada, porque ha llegado momentos en los que su cuerpo no resiste los tratamientos.

“Si me voy a morir, me voy a morir contento, porque realmente estoy en una situación grave, estoy en peligro. Yo tengo un tumor grandísimo que no han podido extirpármelo, tengo pocas opciones de tratamiento, el que tengo actualmente es experimental, pero tenemos fe. Yo pienso que Dios hizo un milagro hace poco y soy una persona sana por obra y gracias de Dios”, confesó, y admitió que tras la oración de un pastor no siente los dolores propios de las secuelas de la enfermedad. “Tengo tres meses que no me duele nada después de eso”, dijo.