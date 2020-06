$!Camilo Rijo Fulcar revela estar en remisión por cáncer de hígado

El músico dominicano Camilo Rijo Fulcar, de 28 años, quien ha estado luchando contra un cáncer de hígado desde el 2017, por fin tiene buenas noticias sobre la evolución de la enfermedad. Fulcar reveló que se encuentra en remisión, que significa la disminución o desaparición de los signos y síntomas de cáncer, y que por primera vez en cinco años le salió una tomografía limpia, es decir, sin metástasis, sin tumores, sin lesiones.

De ahora en adelante deberá continuar realizándose estudios cada dos meses y si en cinco años no presenta ninguna situación médica podrá ser declarado libre de cáncer.

“No tengo lesiones ni tumores, todo eso me lo quitaron con cirugía y me dieron varias sesiones de nivolumab, un fuerte medicamento que ayuda al sistema inmunológico a retrasar o detener el crecimiento de las células del cáncer y me dieron inmunoterapia, otro tratamiento para el cáncer”, reveló el artista al ser contactado por Diario Libre por teléfono.

En sus redes sociales también compartió una fotografía al terminar de realizarse uno de los tantos exámenes y declaró estar ‘limpio’ por el momento. “Esto no significa que me haya curado, estoy en remisión, pero el cáncer aún está ahí, o al menos eso creo, si en cinco años no vuelvo a tener nada y me mantengo así, estaré libre de cáncer y ese será el día más feliz de mi vida, a veces de solo pensarlo me emociono y lloro de felicidad. Ese día hay que hacer una celebración de carajo”, escribió.

Camilo Rijo Fulcar duró dos meses en la ciudad de Nueva York recibiendo tratamientos oncológicos en el Montefiore Medical Center del Bronx. Allí narró que le dieron 8 sesiones de nivolumab. Además, en enero con cirugía le removieron un ganglio metastásico de 6 centímetros en el tronco celíaco.

Siempre que le han techo tomografías han aparecido cosas y es la primera vez que obtiene una tomografía limpia. Recordó que cada dos meses tiene que hacerse estudios.

Esta enfermedad es una de las más costosas y con alto porcentaje de muertes. Al ser cuestionado por el impacto económico de padecer cáncer de hígado solo atinó a decir que contó con un ‘héroe anónimo’.

Metas por cumplir

Esta buena noticia llegó en tiempos de coronavirus, por lo que, a pesar de estar feliz dice que no tiene en planes una celebración.

Mientras tanto, el guitarrista clásico que popularizó la campaña “Ríete conmigo” para enfrentar el cáncer espera que todo pase para volver a impartir clases en su Escuelita de Música El Conde en la Ciudad Colonial, el lugar donde al aire libre enseña clases de guitarra a niños y jóvenes de manera gratuita.

También, tocar su guitarra frente al restaurante El Conde, en el parque Colón. “De vez en cuando enseño y doy recitales en mi casa”, dijo.

Otro de los planes es grabar un álbum con su grupo de heavy metal “Gangrena cerebral” y planea grabar la obra guitarrística del músico y compositor Rafael “Bullumba” Landestoy.

Además, contó que quiere volver al Conservatorio Nacional de Música donde estudiaba guitarra clásica y tuvo que dejarlo por la enfermedad.

“Ahora quiero hacer muchas cosas porque yo no estaba viviendo, yo estaba sobreviviendo”, concluye Camilo.