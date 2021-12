Camilo se adueña del Teatro Nacional en su primer concierto

Algo más:

El primer concierto de muchos niños

Los niños bailaban desde sus asientos y tenían bandas en su cabeza con el nombre del artista, pero lo que sorprendió aún más fue cuando el compositor pidió que padres e hijos levantaran las manos (más de la mitad de la audiencia). Ahí Camilo bromeó y dijo que será el primer concierto de los infantes y hasta subió a una niña de cinco años al escenario, de nombre Silvana; la abrazó y la instó a luchar por sus sueños cuando crezca.

"Me he encontrado con muchos padres en los aeropuertos que me dicen: -me hubiese gustado que las primeras palabras de mi hijo fueran 'papá' y 'mamá', pero lo que dijo fue 'Gucci' y 'Prada' (de la canción "Ropa cara)", confesó entre risas.