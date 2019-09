Camilo Sesto, una vida entre la gloria musical y la soledad buscada

Otra de las grandes voces de Hispanoamérica se apagó. Camilo Blanes Cortés (1946), conocido mundialmente como Camilo Sesto, falleció la madrugada del domingo a los 72 años a causa de un fallo renal en Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid. El español habría cumplido 73 años el próximo lunes.

El artista había tenido una salud delicada en sus últimos años de vida, pero no parecían de gravedad, y en su última foto conocida se le ve junto a sus fisioterapeutas, quienes lo trataban por una fractura de tibia que lo tenía en completo reposo. Fue en el año 2000, como consecuencia de una grave enfermedad hepática, fue sometido a un trasplante de hígado, que rechazó y el artista tuvo que ser sometido a una nueva cirugía al año siguiente.

Aunque su salud tambaleaba el cantante esperaba poder retomar su carrera y se mantenía trabajando en su estudio.

Camilo Superstar, el rey del amor, la leyenda viva, el Frank Sinatra español, eran algunos de los nombres que se le otorgaron a lo largo de los años en una carrera llena de gloria.

Con más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad en las décadas de 1970 y 1980, fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de números 1, con 52 en total, y 18 en la lista de los 40 principales. Se estima que sus ventas superan las 70 millones de copias.

Sus canciones, las que componía y producía, lo convirtieron en uno de los artistas españoles más importantes, pero a pesar de cantarle al amor, siempre se mantuvo soltero.

“Una vida así como la que yo he tenido, saltando de un lado a otro, no la aguanta cualquiera, y mucho menos una mujer. “Te veo a la vuelta, dentro de tres meses. No hubiera podido ser. Aparte, soy amigo de la soltería, no quería casarme ni cuando era pequeño; vivir sí, pero casarme no”, confesó en una entrevista.

Su único hijo, Camilo Blanes, creció bajo su tutela y en medio de la controversia que suponían los rumores de que Sesto no lo dejaba ver a su madre, sin embargo, el joven siguió sus pasos en la música y grabaron el tema “Sentimiento de amor”, único dueto en el que se une a un artista masculino.

Como productor hizo grandes amigos y catapultó la carrera de artistas como Miguel Bosé, Lani Hall, Audrey Landers, Lucía Méndez, Manolo Otero, Sergio Fachelli y José José. Con Ángela Carrasco, además de su química musical, desde que participaron en la ópera rock Jesucristo Superstar, conservaron una estrecha amistad.

Hoy será recordado por su fructífera obra musical que incluyen temas que son iconos de la balada romántica como “Vivir es morir de amor”, “Algo de mí”, “El amor de mi vida”, “Quererte a ti”, “¿Quieres ser mi amante?” “Melina”, y “Como cada noche”, entre otros hits, incluidos en su último disco ”Camilo Sinfónico”.