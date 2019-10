Canta como Johnny Ventura y fue bailarina de Bullin 47: así es la concursante más peculiar de DGT

“Fui bailarina de Bullin 47, eso me abrió muchas puertas, eso me abrió muchas puertas”, señaló.

Procedente del sector Invi de Los Mina, la dama explicó que fue tras su participación en un programa de televisión local, donde tuvo que mostrar su talento, y allí quiso ponérsela difícil a las demás participantes, imitando a un artista hombre, y quién más demandante que Johnny Ventura. Reconoció que no fue fácil hacerlo, pero se define como una mujer que sale adelante con lo que se propone.

En el sexto programa de Dominicana’s Got Talent se presentó una concursante muy peculiar, Yubelkis Nolasco.

Gordita, la comunidad

Con el objetivo de reivindicar a la mujer con obesidad y sobrepeso, Nolasco creo una comunidad llamada Curvis Magazine RD. Allí bailan, hacen maestrías de ceremonias y shows. “Yo no me limito, a mí nadie me baja mi autoestima, yo soy yo donde quiera que llego”, enfatizó.

Un consejo

“Luchen por su sueño y no dejen que nadie les diga que ustedes no pueden. Si te lo propones lo puedes lograr. Con Dios todo, sin él nada”, estimó.