$!Cantante Aaron Carter asegura que su hermana lo violó

El cantante y bailarín Aaron Carter hizo fuertes revelaciones contra su familia, quienes crecieron rodeados de la fama.

Aaron reveló a través de Twitter que su hermana fallecida, Leslie, abusó de él cuando tenía entre 10 y 13 años, porque suspendió su tratamiento para tratar el trastorno de bipolaridad que padecía, detalla Infobae.

Luego de que su hermano, Nick Carter, vocalista de la banda The Backstreet Boys pidiera una orden de alejamiento contra él alegando que amenazó con matar a su “esposa embarazada y a su hijo por nacer”, el menor de los hermanos Carter decidió dar las razones por las que, según él, padece esquizofrenia, ansiedad aguda y bipolaridad, así como las violaciones desde su entorno familiar y por dos bailarinas de respaldo, ya que el hombre de 31 años fue una estrella infantil.

“Mi hermana Leslie sufría de bipolaridad y tomó litio para tratarla. Nunca le gustó la forma en que la hizo sentir y, cuando dejó de hacerlo, hizo cosas que nunca quiso hacer, realmente lo creo”, recordó el músico en uno de los mensajes publicados en su cuenta de Twitter. Su hermana Leslie murió por una sobredosis de drogas en el año 2012 a la edad de 25 años.

Carter, que nació en Tampa, Florida, señaló que él también sufre de problemas mentales heredados por su familia: “Viene de familia. Nunca quise decirle esto a nadie. Pero yo también tengo...”.

Agregó que se ha sometido a un tratamiento médico para sobrellevar sus problemas mentales y que incluso ha asistido a terapia “por abuso y violación”.

En otro de los mensajes dijo: “He pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación, he pasado por muchos tratamientos diferentes, finalmente he encontrado el tratamiento adecuado. He tenido altibajos, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada”.

Y reiteró la violación: “Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba tomando sus medicamentos, y me abusaba no solo sexualmente, también (lo hicieron) dos primeros bailarines de respaldo cuando tenía 8 años”, explicó.

Aunque dijo que padece esquizofrenia, ansiedad aguda y bipolaridad el intérprete de “Leave it up to me” se contradijo al negar estos trastornos y escribió: “Pasé por una terapia y tratamientos extensos y NUNCA ME HAN DIAGNOSTICADO como BIPOLAR O ESQUIZOFRÉNICO”.

Con sus declaraciones espera que “todos los sobrevivientes de asalto o violación encuentren paz y justicia”.

Luego de las revelaciones ha estado defendiéndose en los comentarios y dijo que siente tranquilo y ahora puede concentrarse en su música, carrera y en apoyar a todas las víctimas de abuso y violación.