$!Cantante dominicana interpreta canción en filme de Will Smith y Martin Lawrence

La cantante y actriz dominicana Sharlene figura en el ‘soundtrack’ de la esperada película “Bad boys for life” que protagonizan los destacados actores hollywoodenses Will Smith y Martin Lawrence.

El tema de Sharlene que aparece en el filme se titula “Manuela” y es una colaboración con Farina y Tainy. En él, la artista demuestra su gran capacidad de fusionar sus característicos ritmos pop urbanos con el talento de la colombiana y el reconocido productor incorporando sonidos caribeños y urbanos para darnos un tema irreverente y único.

De acuerdo a una nota de prensa en una de las galas de estreno de “Bad boys for life”, se pudo apreciar a la dominicana compartiendo en la alfombra roja con Will y Martin, quienes además no dudaron en bailar a ritmo del contagioso coro de “Manuela”.