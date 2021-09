$!Cantante dominicano está desaparecido en México; piden ayuda a Cancillería

El cantante dominicano radicado en México, Milton Soliver, se encuentra desaparecido desde el sábado 28 de agosto.

Su hermana, Glennys Soliver, quien reside en RD, habló brevemente a Diario Libre por teléfono solicitando ayuda de las autoridades mexicanas, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana y el consulado de México en el país.

“Desde el sábado (está desaparecido). Él salió de trabajar y no regresó. Desde las 7:00 de la noche (su esposa) no supo más nada de él. Él le escribió que estaba algo cansado, agotado y ella se quedó esperándolo para dormir y no llegó”, narra la hermana.

Dijo que su compañera sentimental hizo el levantamiento y tienen el acta de desaparición. Ella hizo la denuncia. Estamos en contacto con el vicecónsul de México, que es de aquí de La Romana, que ha estado al pendiente y mañana miércoles vamos a Cancillería a poner la denuncia formal en Santo Domingo”, agregó.

Milton Soliver tenía un trabajo adicional en una ferretería y hasta allí fue su esposa sin encontrar datos de su paradero. “Le dijeron que no, que Milton no había ido a trabajar”, relata Glennys visiblemente afectada.

“Le informaron que se quedaron el sábado hasta las 7:00 p.m. tomándose unos tragos e incluso acompañó al jefe a su casa, pero de ahí no volvió al otro día al trabajo. La pariente sostiene que hasta ahora no tienen sospechas de nadie. Por eso piden con urgencia una investigación vía Cancillería (Mirex).

Soliver vive en México hace aproximadamente cuatro años. Reveló que se está haciendo cargo de la situación ya que sus padres “no pueden hablar porque están en angustia pura”.

Sobre el artista

Según informaciones, el artista es hijo de una pareja de pastores que reside en la provincia San Cristóbal. Su hermana es empleada del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Al llegar a la nación azteca trató de abrirse paso en la música como cantante de bachata con apariciones en eventos en Baja California y Tijuana, México.

En 2018 conoció a su esposa Ilean Sánchez con la que se fue a vivir a la ciudad de Baja California México.

Se informa que trabajaba en una producción de ocho temas que que incluiría el tema “Mi sueño, hecho realidad”. Algunas de las canciones disponibles en su canal de YouTube son "El secreto de tu belleza", "Te amo más" y "El color de tus ojos".

Hizo algunas presentaciones en la televisión mexicana como "La cuchara" y "100% grupero".

Los familiares ofrecen varios teléfonos para cualquier información de su paradero: 1-829-731-1512, +52 (664) 426.8910 en México, +55 52607262 y +55 52607289 en el Consulado General de la República Dominicana en México.