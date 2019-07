$!Cantante italiano Tiziano Ferro se casa con su novio Victor Allen

El cantante italiano Tiziano Ferro se casó en Italia con el estadounidense Victor Allen, con quien lleva una relación desde hace tres años, según publicó felizmente el propio artista en sus redes sociales.

El intérprete de “No me lo puedo explicar” y “Alucinado” dio el sí junto a su pareja en una ceremonia que se manejó en secreto el 25 de junio.

Las fotografías que compartió el artista son parte de una reveladora entrevista que ofreció a la revista Vanity Fair Italia y que saldrá publicada el próximo lunes.

“Siempre he amado el silencio, ahora escucho tu voz en la habitación de al lado y me siento en casa”, le dijo el artista a su amor.

El cantante no había hablado sobre su sexualidad, y expresó: “Crecí en una Italia en la que “ser gay no era para nada cool”, esta boda es “un final feliz que nunca hubiera imaginado”. Y confiesa que se pregunta a menudo si hubiera sido posible si no viviera en el extranjero desde hace tantos años. “La respuesta es ‘tal vez no”, revela a Vanity Fair, de acuerdo con el periódico El País.

El medio español informa que la pareja se conoció hace tres años en los pasillos de un estudio de la productora Warner Bros, en la que trabajaba Víctor y donde Ferro estaba grabando un videoclip. “El italiano estaba buscando un Starbucks y su actual esposo, que en ese momento no sabía que era un músico famoso, lo invitó a un macchiato y hasta hoy. Según el cantante, también tienen en mente ser padres pronto”.

En el plano musical Tiziano Ferro sacará un álbum en noviembre titulado “Acepto milagros”.