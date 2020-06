$!Cantante Nacho confirma será padre de una niña

El Mensaje publicado por Nacho

“Intenta convencerme de que eres buena persona porque duermes en casa y mantienes tu núcleo para no “dañar” a los niños. Dime que a tu familia no le falta nada, que les das comida y techo (yo también puedo. CADA UNO de mis hijos y sus madres {TODOS} tienen su casa asignada de herencia en vida). Presume de tu trabajo de 7 a 7. Dime que está mal estar lejos de quienes amas, pero NO me convencerás de que eres buen padre si Llegas a casa y no los determinas, no juegas, no los abrazas, no les das las buenas noches, ni les dices te amo. No vas a convencerme de nada si tu esposa y tú se maltratan, se dicen groserías, no se llevan bien pero prefieren mantenerse juntos por el “bienestar” de sus retoños y por alejarse de los juicios. No eres buen padre si los pones a reírse para las fotos y los haces llorar con un golpe o un grito. Buen padre mi papá que a pesar de su trabajo nunca dejó de hacer sentir su presencia con consejos, responsabilidad, dirección, mano dura y serena a la vez. Buen padre mi abuelo que decía: “primero los hijos y los mismos necesitan de un PADRE no de un esposo, no de un ingeniero o de un artista sino de un PADRE”. Yo nunca he dejado de cumplir mi labor desde el primer día en noviembre del año 2004. Sí, decidí no publicar más a mis hijos porque la felicidad ajena aflora sentimientos oscuros en los infelices, ya no uso mi IG como álbum porque la gente se sentía con el permiso de opinar, criticar y hasta ordenar, así que esa puerta se cerró pero hoy haré una excepción para celebrar el día de quienes amamos a nuestros pequeños y nos esforzamos por verlos crecer saludables y sin necesidades. Celebro porque no he mendigado nada a nadie para mis hijos, ni he delegado mi responsabilidad nunca. Celebro porque se está formando en un hermoso vientre la niña de los ojos de todos los varones MENDOZA: mi primera niña, que cuando llegue el momento recibiré con amor, un orgullo amplio como el cielo y una alegría que se me nota mucho en estos días. Seguiré dando todo de mí para ser el mejor PADRE posible. Feliz día a todos los papás del mundo y recuerden que tener un piano en casa no los hace pianistas, así como tener hijos en casa no los hace padres”.