$!Cantante Ninjiizu prepara EP que incluirá colaboraciones con destacados artistas

El conocido artista puertorriqueño Ninjiizu, uno de los talentos emergentes que se ha destacado en los últimos tiempos, se prepara para lanzar su EP.

El cantante destacó que tendrá colaboraciones importantes con artistas dentro de la producción.

Además, dijo que próximamente estará promocionando una colaboración junto a Ñengo Flow con quien ya ha tenido la oportunidad de colaborar antes.

Ángel García Trinidad, conocido por Ninjiizu ha conseguido colocar en el gusto popular temas como “No quiero morir”, “Pensándote”, “USA”, “La cajuela” y “Te juro”, en este último colabora junto a Yomo, Myke Towers, Pacho, Benny Benni y otros.

García, tuvo una historia marcada por sucesos difíciles que poco a poco lo llevaron a sentar cabeza. “Durante la adolescencia fui víctima de la calle, llegue a ser arrestado por tomar malas decisiones, pero estaba seguro de que no era eso lo que quería para mi vida, la música me apasionaba, era solo cuestión de tiempo y tomar una buena decisión, sabía que desde que optara por dejar la calle y aferrarme a la música, tendría el apoyo de grandes artistas entre ellos Ñengo, a quien respeto y fue quien me apodó, Ninjiizu”, explicó el exponente.

Indica una nota de prensa, e productor y compositor puertorriqueño Benny Benni, le concedió a Ninjiizu la oportunidad de su vida al hacerlo parte de Canales Inc donde produjo su primer sencillo titulado “La calle vive en mi” entre.

Actualmente, Ninjiizu goza de una excelente relación personal y de negocios con Benny, a pesar de ya no formar parte del sello del productor.

Desde el 2017, empezó oficialmente su carrera artística hasta la fecha, logrando colaboraciones con destacados productores, Farruko, Miky Woodz, Anonimus, entre otros.

“Tome la decisión, y no me arrepiento. Fue lo mejor que pude elegir, todos necesitamos una segunda oportunidad en nuestras vidas. La música me salvó la vida”, destacó.