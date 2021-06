$!Cantante Noelia revela que padece una enfermedad desde hace 15 años

La polémica cantante Noelia confesó que sufre de vitiligo desde hace 15 años.

La intérprete de “Clávame tu amor”, quien tiene más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, manifestó que sufrió mucho cuando le diagnosticaron la enfermedad.

Dijo que todo viene a consecuencia de "tantas lágrimas, tanto estrés y sufrimiento" en su vida.

“Hoy hace 15 Años que la vida me puso ante una de las pruebas más difíciles de mi existencia. Hace 15 años mi corazón caía en mil pedazos... al ver sucumbir mis sueños, mi trabajo, mis esfuerzos y mis ilusiones ante la peor canallada que una mujer puede sufrir” expresó la hija de la cantante puertorriqueña Yolandita Monge.

“Meses después de tantas lágrimas, tanto estrés y tanto sufrimiento y tanto bulling del que fui objeto, mi cuerpo comenzó a pagar el precio del estrés y los nervios, desarrollé con el pasar del tiempo una enfermedad, en ciertas partes de mi piel comenzaron a perder su color. Después de consultar con especialistas muy asustada recibí la noticia de que mi sistema inmunológico a causa de mi condición extrema de los nervios y tanto estrés había desarrollado una enfermedad que se llama VITILIGO”, contó Noelia.

El medio Terra.com detalla que una persona muy especial le dio mucho apoyo. “Al ver como mi padecimiento crecía, un día tuve oportunidad de compartir con alguien que muy positivamente enfrentaba la vida y le sacaba jugo a cada momento aun teniendo en frente de su destino cáncer terminal, Dios la tiene en su gloria, una guerrera!”, comentó la bomba rubia sin revelar el nombre de la persona.

La intérprete de "Tú" manifestó que las manchas en su piel eran cicatrices de "las pruebas y las lecciones que Dios puso para mi".

"A partir de ese momento supe que mi obligación ante la vida es ser agradecida y feliz con lo que tengo con las bendiciones que se me han dado y los talentos que Dios me entregó. El vitiligo y yo ahora somos amigos. Hemos aprendido a convivir juntos, una mancha más una mancha menos no me hace menos ante los ojos de Dios y el Universo”.

Al inicio de su carrera en los años 90 tuvo grandes éxitos como "Candela" y "Demasiado amor" y otros temas que le hicieron vender más de 10 millones de copias, además de contar con más de 10 Hits de radio en las listas de popularidad de Billboard Latino y 3 éxitos en Billboard Dance en inglés.

Pero han sido los escándalos con su madre, Yolandita, la denuncia de abuso sexual por parte de su padrastro, el fenecido empresario Topy Mamery y hasta ser modelo erótica y tener un OnlyFans, lo que la mantiene en los titulares.