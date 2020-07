$!Cantante Pablo Argenis estrenará “La hora cero” este viernes

Argenis no podía quedarse callado ante lo que vivimos actualmente, y así lo expresa en su nueva composición:

“Cuando comenzaron a salir las noticias del coronavirus en enero, me dio la sensación de que este no sería simple. Poco después comenzaron a surgir imágenes impactantes, seguido de un proceso ha marcado nuestras vidas, nuestra historia... Este virus no tiene límites de edad, forma física, estatus económico, religión o partido político... cualquiera de nosotros podría ser una de las miles de víctimas. Es cierto que estamos viviendo tiempos sin precedentes, pero el Dios de ayer es el mismo de hoy, mañana y siempre. Así que ¡A vivir!... sobre esto va mi canción”.

Pablo Argenis estará este viernes 24 de julio participando en los principales medios de comunicación dominicanos para presentar este material de primera mano.