$!Cantante Tito Nieves es sometido a una cirugía

El salsero puertorriqueño Tito Nieves está siendo sometido a una intervención quirúrgica, según informó el artista en su cuenta de Instagram, minutos antes de entrar a la sala en donde sería operado.

“Buenos días familia. Ya listo para la cirugía. Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sé que todo saldrá bien porque Dios está conmigo ❤ Gracias a ustedes por tanto cariño”, escribió al “postear” una fotografía desde la cama en un hospital.

Nieves, vocalista del conocido “Conjunto Clásico”, protagonizó hace pocos días un concierto vía streaming para celebrar sus 45 años en la música. El artista había adelantado que para el 20 de diciembre tenía en agenda hacer su segunda presentación para celebrar la Navidad.

Conocido como “El Pavarotti de la salsa”, Tito Nieves conquistó al público con títulos como “De mí enamórate”, “Te amo”, “Déjame vivir”, “Almohada” y “How To Keep The Music Playing”, entre otros.