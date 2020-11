$!Cantante urbano Alessio Ambrogio estrenará este viernes “Se te fue”

Alessio Ambrogio D´Urso Vicioso, es un joven italo-dominicano que busca con su singular toque para la música urbana, que continúa su apuesta a la novedad en el género. Este viernes 6 de noviembre el artista estrena el sencillo “Se te fue”, una colaboración junto a su amigo de infancia Darrinkay.

La canción es un adelanto de su segundo de estudio “Amor y Perreo” previsto a salir al mercado a mediados de 2021. En este nuevo trabajo discográfico La profunda melodía incluye temas románticos dedicados a la mujer y otros más bailables, en diferentes géneros como el merenhouse, mambo, reguetón y bachatón.

Hijo de la humorista dominicana Jeannette Vicioso y del emprendedor italiano Agatino D´Urso, nació en Italia, pero en su primer año de vida vino a vivir a República Dominicana, donde residió hasta los 24 años. En su estadía en el país se graduó de Técnico en Desarrollo de Software en el ITLA, a la par; realizó la carrera de Tecnología de la Información en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Con una fuerte influencia musical marcada por reconocidas agrupaciones dominicanas como Los Ilegales y Sandy y Papo; Alessio siempre mostró su inclinación por la buena música, hasta que decidió iniciarse en la industria dándose a conocer como Alessio La profunda melodía.

En 2019 lanzó su primer álbum de estudio compuesto por 9 canciones titulado “Natural” y posteriormente el sencillo “El Party” con el ganó cuatro discos de platino en Italia, después, recibe una invitación por parte del artista Jake La Furia quien pertenece a Universal Music Italia, para colaborar en su nuevo disco “Fuera de aquí”, y unen sus voces en ”Me gusta” logrando disco de oro en el país europeo.

Alessio La Profunda Melodía ha logrado importantes reconocimientos en su joven carrera, pero, aun así, asegura que se mantiene con los pies bien puestos en la tierra “Siempre he sido un tipo muy humilde y sencillo, es mi esencia, y Dios delante sé que vienen cosas grandes para mí, he trabajado y me he preparado para ello”, aseguró el joven exponente.

En Italia donde reside actualmente, el joven exponente ha tenido gran aceptación por el público, logrando reunir más de 60 mil personas en un mismo evento, cosa que lo motiva a seguir trabajando día a día en su carrera, bajo la dirección de su manejador el ingeniero Leandro Boyrie.