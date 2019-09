$!Cantante urbano Arcángel sufre un pre infarto

Comunicado oficial

Arcángel fue hospitalizado de urgencia por síntomas de pre-infarto

MIAMI (16 de septiembre de 2019) – El día de hoy, el cantante Arcángel, también conocido como “La Maravilla”, ha sido hospitalizado por síntomas de pre-infarto al corazón. El cantante se encontraba viajando por carretera desde la ciudad de Miami hacia Orlando, cuando empezó a sentir estos síntomas. Posteriormente, fue ingresado al hospital más cercano donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado.

“Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música“, expresó el cantante.

Actualmente, el cantante se encuentra en buen estado, aunque aún permanecerá hospitalizado durante los próximos días y su salud seguirá siendo monitoreada por los profesionales. El equipo de trabajo de Arcángel seguirá informando a todo su público acerca de los avances en su estado de salud.