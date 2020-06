$!Cantautor dominicano refleja con canción conflicto en niños y adolescentes homosexuales

Con letras que no dejan indiferentes a quien la escucha, el cantautor dominicano Orlando Faxas busca sensibilizar sobre temas delicados como la identidad de género y homosexualidad en la infancia y la adolescencia.

Faxas es un pianista y compositor graduado de Berklee College of Music que desde hace ya varios años compone y hace arreglos de diversos géneros musicales.

Sobre la controversial canción señaló en una comunicación remitida a Diario Libre que, "es una inspiración de un tema que todavía para nuestra sociedad resulta muy sensible, pero no deja de estar latente en muchos de nuestros hogares. Me refiero al conflicto que surge en el proceso de identidad de género durante la infancia-adolescencia, debido a identificaciones y comportamientos a la homosexualidad".

Y continuó: "Es una canción que me gusta mucho por la sensibilidad que reviste y aunque sé que es muy polémica, pienso que podría aportar mi granito de arena en el camino hacia la aceptación por parte de la sociedad de aquellos que tienen una predilección sexual diferente y que merecen ser aceptados tal y como son".