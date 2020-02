$!Cantautor Manerra recibe 11 nominaciones a Premios Indie Dominicano

El lunes 3 de febrero se dieron a conocer las nominaciones de la primera edición de Premios Indie Dominicano, que promueven la escena musical local donde Manerra nominado en 11 categorías, convirtiéndose en el más nominado de esa premiación.

“Ayer, en medio de los trabajos en el estudio me enteré de las nominaciones. Me puse muy feliz, no esperaba algo así. Es muy gratificante que tomen en cuenta nuestro trabajo. Subí un story agradeciendo las 2 nominaciones que había visto en las redes y mas tarde una amiga me llamó para decirme que no se trataba de 2 nominaciones, eran 10 y el shock fue mayor! Imagínate! No lo creía, sin dudas es una bendición de Dios. Disfruto el proceso. ¡Me siento muy honrado! Dios tiene que ver con todo esto! El es el dador de los dones! A El la gloria siempre”, estimó

El autor de Bachata Colonial lanzó el pasado mes de octubre su EP con 5 temas de su autoría y en estos momentos prepara su primer disco de estudio. Actualmente promociona su sencillo Mantequilla y Café una bachata romántica que evoca el campo y el sonido del bolero trío.