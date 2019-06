$!Cantautor Pedro Capó llega con “Calma” a Hard Rock Live

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó se estrena en un concierto solitario ante el público dominicano este próximo sábado 22 de junio en Hard Rock Live, de Blue Mall. En el show, el artista hará un repaso de sus casi dos décadas de carrera, donde no faltará su mayor éxito “Calma”, que supera los mil millones de visitas en YouTube.

Para el cantautor el revuelo que ha causado esta canción y su remix lo han tenido trabajando y viajando sin parar.

“Por supuesto que me sorprende lo lejos que ha llegado esta canción, y cada día me sigue sorprendiendo, la hice con cierta inocencia, y siempre entendí que sería una canción exitosa, pero no imaginé qué tanto, y menos lo que está pasando. Estoy agradecido con esto, y con poder seguir conectando y poder llegar a tantos lugares con el tema”, dijo Capó, en una entrevista reciente para Diario Libre.

Sobre lo que el público local verá en el show, Capó aseguró que los asistentes tendrán un encuentro cercano, en el que su entrega será total.

“Para este concierto el público debe esperar una entrega total de mi parte, para devolverle de alguna forma todo ese cariño que me ha dado todos estos años, sobre todo con el tema ‘Calma’. Vamos a tener una conversación bonita con el público y cantar en vivo”, reiteró Capó.