$!Captan a Cardi B y Offset juntos en Puerto Rico

Luego de que la rapera de ascendencia dominicana Cardi B anunciara que se divorcia de su esposo, el también rapero Offset, al parecer hay una brecha de reconciliación.

Ambos fueron captados paseando en un Jet Ski en San Juan, Puerto Rico, previo a un concierto que la exponente tenía programado el viernes 21 en el país caribeño, y el día después se presentaba en nuestro país, en la playa Juanillo de Cap Cana como parte de la cartelera del Electric Paradise 2018.

Ante el bombardeo y la ola de comentarios que esto causó en las redes sociales, la artista se vio precisada a emitir su opinión mediante un vídeo en vivo de Instagram.

Y su respuesta fue simple: quería tener sexo con su esposo, Offset. Además de que el artista ha buscado la forma de volver con ella y se ha gastado más de US$80 mil dólares en regalos.

Con un lenguaje soez, Cardi B expresó que Offset es todavía su marido y que ella simplemente buscaba una descarga sexual, y que aún “no lo ha perdonado por completo”.

Ante la cuestionante de por qué no se busca otra pareja, ella respondió: “Yo no me puedo buscar otro hombre tan fácil...Es que yo soy una mujer famosa, contrario a ustedes (los seguidores); yo no sé cuales serían las intenciones de ese hombre”.

Desde que la intérprete de “Money” botó a Offset de la casa, este ha buscado todos los medios para reconciliarse, y su mayor deseo, según manifestó en un vídeo, es pasarse las navidades con ella y la hija de ambos, Kulture.

Hace dos semanas, mientras ella se presentaba en el festival Rolling Loud en San Francisco Bay Area, California, su esposo interrumpió el show, entró con un micrófono y con flores, mientras la producción del evento subió con lo que pareció ser arreglos florales que leían “take me back (acéptame de vuelta)”.

El rapero, frente a la cara “sorprendida” de Cardi B, le dijo que la ama y que lo estaba declarando ante el mundo, dijo otras frases que no quedaron claras por la euforia de los presentes.

Cardi B reaccionó molesta y lo mandó a bajar del escenario.

Aunque ahora, todo parece cambiar.